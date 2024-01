ऐसा नजारा पहले नहीं देखा होगा! Mumbai Airport के 'रनवे' पर बैठकर खाना खाते नजर आए IndiGo के यात्री | VIDEO

IndiGo flight Update: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. वायरल हो रहा वीडियो मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) का है, जहां ‘रनवे’ पर बैठकर कुछ लोग खाते और आराम करते नजर आ रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने भी मुंबई एयरपोर्ट के टरमैक पर बैठे यात्रियों की तस्वीरें शेयर की हैं, जहां IndiGo की फ्लाइट भी नजर आ रही है.

In a viral video, passengers of a Delhi-bound IndiGo flight diverted to Mumbai (confirmed by airport sources) due to operational issues are seen eating and sitting on the airport tarmac at Mumbai Airport.

(Screengrabs from viral video) pic.twitter.com/xNdiW7HqUv

— ANI (@ANI) January 15, 2024