कर्नाटक के हुबली में हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडिगो के विमान का एक टायर फट गया. बहरहाल, सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में बताया. Also Read - आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात भर इंडिगो फ्लाइट में कैद रहे यात्री, DGCA करेगा मामले की जांच

इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान में बताया, ‘‘इंडिगो एटीआर के कन्नूर से हुबली जाने वाले एक विमान का सोमवार को हुबली पहुंचने पर टायर फट गया. सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. हुबली में विमान के रख-रखाव का काम किया जा रहा है.’’ Also Read - मोबाइल चार्ज करने के लिए कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, विमान से उतारा

हवाई अड्डे के एक अधिकारी के मुताबिक विमान ने सोमवार रात आठ बजकर तीन मिनट पर उतरने का प्रयास किया लेकिन विपरीत दिशा की तेज हवा के कारण यह हवाई अड्डा पर नहीं उतरा. इसके बाद आठ बजकर 35 मिनट पर यह विमान हवाई अड्डे पर उतरा. अधिकारी ने कहा, ‘‘शायद मुश्किल लैंडिंग और विपरीत दिशा की तेज हवा के कारण विमान का टायर फट गया. सभी यात्री खुद ही विमान से उतरे और रात दो बजे रनवे को उड़ान के लिए तैयार कर लिया गया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘विमान का परिचालन अब सामान्य है. घटना के बारे में वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) को सूचित किया गया.’’ Also Read - Delhi: Indigo Airline Apologizes to The Minister in The case of Manhandling with Passenger by Indigo Staff | इंडिगो एयरलाइन ने मंत्री से मांगी माफी, पर कहा- मेरा स्टाफ अपना काम कर रहा था