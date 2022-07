तकनीकी खराबी के बाद IndiGo के शारजाह-हैदराबाद विमान (Sharjah-Hyderabad flight) की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद विमान को पाकिस्तान के कराची डायवर्ट किया गया. इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo airlines) की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि शारजाह-हैदराबाद उड़ान के पायलट द्वारा विमान में तकनीकी खराबी देखे जाने के बाद एहतियात के तौर पर विमान को कराची, पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया. यात्रियों को हैदराबाद पहुंचाने के लिए कराची के लिए एक अतिरिक्त उड़ान भेजी जा रही है.Also Read - बिहार: गजवा-ए-हिंद मामले में अरेस्ट आरोपी के मोबाइल में भड़काऊ लिंक, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश से संपर्क

IndiGo Sharjah-Hyderabad flight diverted to Pak’s Karachi after pilot reported technical defect in the aircraft which is being examined at the airport.Airline is planning to send another aircraft to Karachi.

This is the 2nd Indian airline to make a landing in Karachi in 2 weeks pic.twitter.com/XbUcgNOzBs

— ANI (@ANI) July 17, 2022