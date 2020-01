नई दिल्ली: इंडिगो ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के इस निजी एयरलाइन से सफर करने पर मंगलवार को छह महीने की रोक लगा दी. एयरलाइन ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान 6 ई 5317 में हुई ताजा घटना के आलोक में हम यह सूचित करना चाहते हैं हम श्रीमान कुणाल कामरा के इंडिगो से सफर करने पर छह महीने की अवधि के लिए रोक लगाते हैं क्योंकि विमान में उनका अस्वीकार्य व्यवहार था.’’

Hereby, we wish to advise our passengers to refrain from indulging in personal slander whilst onboard, as this can potentially compromise the safety of fellow passengers. 2/2@MoCA_GoI @HardeepSPuri — IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2020

इंडिगो ने कहा, ‘‘इस तरह, हम अपने यात्रियों को सलाह देना चाहते हैं कि वे विमान में व्यक्तिगत छींटाकशी करने से बचें क्योंकि यह साथ में सफर करने वाले यात्रियें की सुरक्षा को संभवत: जोखिम में डाल सकता है.’’ कामरा ने मुंबई से लखनऊ के लिए इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक को परेशान किया.

Offensive behaviour designed to provoke & create disturbance inside an aircraft is absolutely unacceptable & endangers safety of air travellers. We are left with no option but to advise other airlines to impose similar restrictions on the person concerned. https://t.co/UHKKZfdTVS — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) January 28, 2020

इंडिगो द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि अन्य एयरलाइन्स को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए. मंत्री के बयान के थोड़ी ही देर बाद एयरइंडिया ने भी कामरा को अगले नोटिस तक बैन कर दिया.

#FlyAI: In view of the incident onboard @IndiGo6E, Air India wishes to inform that conduct of Person concerned is unacceptable.With a view to discourage such behavior onboard flts, Mr Kunal Kamra is suspended from flying on any Air India flt until further notice. @HardeepSPuri . — Air India (@airindiain) January 28, 2020

कामरा द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो क्लिप में स्टैंड अप कॉमेडियन गोस्वामी से यह पूछते हुए देखे जा सकते हैं कि ‘‘वह कायर हैं या पत्रकार हैं.’’

(इनपुट ऐजेंसी)