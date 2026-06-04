इंडिगो का बड़ा फैसला, इन छह अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर बंद होंगी उड़ानें; जानिए वजह

Indigo Flights News: इंडिगो ने जुलाई से छह अंतरराष्ट्रीय शहरों की उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. बढ़ती लागत और कम मांग के चलते सेवाएं सितंबर तक प्रभावित रहेंगी.

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Indigo Flights News (Image goindigo.in)

Indigo Flights News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक इंडिगो ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने जुलाई से छह अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है. इंडिगो के अनुसार यात्रियों की मांग में कमी और बढ़ते परिचालन खर्च को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गर्मी की छुट्टियों के कारण यात्रा का सीजन चल रहा है. हालांकि कंपनी का कहना है कि यह केवल अस्थायी बदलाव है और हालात बेहतर होने पर सेवाएं पहले भी शुरू की जा सकती हैं.

किन शहरों की उड़ानें रहेंगी बंद?

इंडिगो 1 जुलाई से मलेशिया के लंगकावी, थाईलैंड के क्राबी, वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी, हांगकांग और चीन के शंघाई के लिए उड़ानें बंद करेगी. वहीं कंबोडिया के सिएम रीप के लिए उड़ान सेवा 3 जुलाई से रोकी जाएगी. कंपनी ने बताया कि इन सभी रूट्स पर सेवाएं 30 सितंबर तक बंद रहेंगी. ये शहर भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और घूमने के साथ-साथ व्यापारिक यात्राओं के लिए भी पसंद किए जाते हैं.

अक्टूबर से फिर शुरू होगी बुकिंग

इंडिगो ने कहा है कि इन छह रूट्स पर टिकट बुकिंग 1 अक्टूबर से फिर शुरू की जाएगी. हालांकि अगर आने वाले महीनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती है और बाजार की स्थिति बेहतर होती है, तो उड़ानें पहले भी शुरू की जा सकती हैं. एयरलाइन का कहना है कि यह उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में एक सीमित बदलाव है और कंपनी लगातार यात्रा बाजार पर नजर बनाए हुए है. जिन यात्रियों की बुकिंग प्रभावित होगी, उन्हें पहले से जानकारी दी जाएगी और दूसरे विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

बढ़ती लागत और एयरस्पेस प्रतिबंध बने वजह

कंपनी के मुताबिक कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. कई देशों के एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. इससे उड़ानों का समय बढ़ रहा है और ईंधन समेत अन्य खर्च भी ज्यादा हो रहे हैं. यही वजह है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय रूट्स को फिलहाल चलाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है. हाल ही में इंडिगो ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ानें भी 31 अगस्त से बंद करने का फैसला लिया था.

फिर भी जारी रहेंगी 1800 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

हालांकि छह शहरों की सेवाएं बंद होने के बावजूद इंडिगो का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काफी बड़ा बना रहेगा. कंपनी ने साफ किया है कि वह हर सप्ताह 1800 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन जारी रखेगी. एयरलाइन का कहना है कि उसके अधिकांश विदेशी रूट्स पर सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी. कंपनी आने वाले समय में यात्रियों की मांग, परिचालन खर्च और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आगे के फैसले लेगी. फिलहाल यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है.