Indira Gandhi: इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज, सोनिया और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Indira Gandhi Birth Anniversary Today: 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था. इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार (19 नवंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी.

राहुल ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट अपनी दादी इंदिरा गांधी को समर्पित किया. राहुल ने कहा कि वह उनकी ताकत थीं. उनकी पोस्ट में लिखा था, “मेरी ताकत, मेरी दादी! मैं हमेशा उस भारत की रक्षा करूंगा जिसके लिए आपने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया. आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दिल में हैं.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की. एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, “उनकी जयंती पर, भारत की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि.”

On her birth anniversary, tributes to Smt. Indira Gandhi, India’s former Prime Minister.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023