Indira Gandhi Big Decisions that makes her tallest leader… Operation Blue Star, Emergency, Pokhran Nuclear Test, 1971 War, Creation of Bangladesh, Nationalisation of Banks, Green Revolution: Iदिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज जन्म दिन है. अव जीवित होतीं तो आज 103 वर्ष की होतीं. इंदिरा गांधी को स्वतंत्र भारत का एक सबसे बड़ा नेता माना जाता है. वह कुल चार बार देश की प्रधानमंत्री बनीं. उन्हें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है. उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर उन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा. उनके इन्हीं बोल्ड फैसलों की वजह से उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है. हालांकि उनके कुछ फैसले को लेकर उनकी आलोचना भी होती है. आइए इस दिवंगत नेता के कुछ अहम फैसलों के बारे में जानते हैं… Also Read - Indira Gandhi Birth Anniversary: दिवंगत प्रधानमंत्री ‘आयरल लेडी’ इंदिरा गांधी का 103वां जन्मदिन, सोनिया-राहुल ने दी श्रद्धांजलि

हरित क्रांति (Green Revolution)

आज की पीढ़ी के लोगों को संभवतः यह पता नहीं होगा कि जब इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर संभाली थी उस देश भूखमरी की एक गंभीर समस्या से जूझ रहा था. हमारे पास अपने लोगों के पेट भरने के लिए अनाज नहीं थे. फिर इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अमेरिका से PL 480 प्रोग्राम की मांग की थी लेकिन जब सहायता मिली तो उन्हें बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंदिरा ने तय कि भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए हमें खुद आत्म निर्भर होना पड़ेगा. इसके बाद उन्होंने देश में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और इसका रिजल्ट कुछ ही समय में दिखने लगा. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भारी मात्रा में अनाजा का उत्पादन होने लगा. Also Read - पूर्वांचल का बागी नेता Chandra Shekhar जिसने कभी इंदिरा गांधी तो कभी राजीव को नकारा, जानें युवा तुर्क के पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कहानी

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)

इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. उन्होंने 19 जुलाई 1969 में देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. ऐसा उन्होंने एक अध्यादेश के जरिए किया. उस तारीख तक देश में सभी बैंक निजी हाथों में थे. वे बार विफल साबित हो रहे थे और जनता का पैसा डूब रहा था. इंदिरा के इस फैसले की आज तक चर्चा होती है. Also Read - आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कहा- लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को देश कभी नहीं भूल पाएगा

1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण (1971 war and creation of Bangladesh)

भारतीय उपमहाद्वीप ने 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व का नमूना देखा. तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ इंदिरा ने कदम उठाया. अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के दबाव का प्रवाह किए बिना उन्होंने यह कदम उठाया. इसके कारण भारत को पाकिस्तान से युद्ध करनी पड़ी. इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए. बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा. उस वक्त इंदिरा के नेतृत्व और इस साहसी फैसला का नमूना पूरी दुनिया ने देखा.

1974 का पोकरण परमाणु परीक्षण (Pokhran Nuclear Test – 1974)

इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में 7 सितंबर के दिन भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया. पड़ोसी देश चीन के 1964 में परमाणु परीक्षण करने के बाद से ही भारत को भी परमाणु शक्ति बनने की मजबूरी बन गई थी. इसी कारण भारत ने तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों को दरकिनार कर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण किया. इससे बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में दो और परमाणु परीक्षण किए.

1975 का आपातकाल (Emergency – 1975)

इंदिरा गांधी का सबसे विवादित फैसला रहा 1975 का आपातकाल (Emergency – 1975). उनके इस फैसले को स्वतंत्र भारत का सबसे बुरा फैसला माना जाता है. इंदिरा गांधी ने देश में अपने खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश के दबाने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया. देश में 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा. अपने इस फैसले की वजह से इंदिरा गांधी काफी अलोकप्रिय हो गईं और वह 1977 में हुए आम चुनाव में हार गईं.

ऑपरेशन ब्लू स्टार (Operation Blue Star)

आपातकाल के बाद देश में बनी जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापस लौट गईं. उस वक्त देश में सिखा आतंकवाद चरम पर था. सिख आतंकवादियों में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था. इसके बाद इंदिरा गांधी ने आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी. इस सैन्य ऑपरेशन में करीब 500 आम नागरिकों और 83 सैन्य कर्मियों की मौत हुई. अपने इस फैसले की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. इसी फैसले के खिलाफ उनके सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को उनको गोलियों से भून दिया.