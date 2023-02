इंदिरा गांधी ने मेरे पिता को केंद्रीय सचिव के पद से हटाया था, राजीव के कार्यकाल में उनके जूनियर को आगे बढ़ाया गया: विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली: नौकरशाह परिवार (family of bureaucrats) से ताल्लुक रखने वाले और केंद्रीय मंत्री के रूप में 2019 में राजनीतिक पारी शुरू करने विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद उनके पिता डॉ के सुब्रह्मण्यम को सचिव, रक्षा उत्पादन के पद से हटा दिया था और राजीव गांधी काल के दौरान कैबिनेट सचिव जगह पर उनके किसी जूनियर को आगे बढ़ा दिया गया था.

My father was a bureaucrat who had become a secretary but he was removed from his secretaryship. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected he was the first secretary she removed…He saw his career in bureaucracy stalled.He was superseded in Rajiv Gandhi period:EAM Dr Jaishankar pic.twitter.com/VwUFQY6lJ5 — ANI (@ANI) February 21, 2023