भीख मांगने वाला मांगीलाल है करोड़ों का कारोबारी! कार-मकान-ऑटो का मालिक, व्यापारियों को ब्याज पर देता था मोटा पैसा

स्वच्छता में नंबर-1 शहर इंदौर अब भिखारी मुक्त बनने की राह पर है, लेकिन इस अभियान के दौरान प्रशासन के सामने एक ऐसा मामला आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है.

Indore News: ये कहानी है इंदौर के सराफा बाजार में रहने वाले मांगीलाल की, जो शहर को भिखारी मुक्त बनाने के अभियान के दौरान प्रशासन के सामने आया. पहली नजर में वह एक असहाय दिव्यांग नजर आता था, लेकिन जब उसकी असलियत खुली तो बड़े-बड़े अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

इंदौर का सराफा बाजार अपनी रौनक और सोने-चांदी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है. इसी बाजार के एक कोने में मांगीलाल पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था. वह शारीरिक रूप से अक्षम है, इसलिए रेंगकर चलता था.

भिखारी की वेषभूषा, करोड़पति का रसूख

अपनी पीठ पर एक पुराना बैग लटकाए और हाथों में जूते पहनकर जमीन के सहारे खुद को आगे बढ़ाते हुए मांगीलाल को देख किसी का भी दिल पसीज जाता. राहगीर उसे बेसहारा समझकर 10, 20 या 50 रुपये थमा देते थे. औसतन वह प्रतिदिन 500 से 1,000 रुपये तक जुटा लेता था. लेकिन यह तो सिर्फ एक पर्दा था.

जब महिला एवं बाल विकास विभाग की बचाव टीम ने उसे पुनर्वास के उद्देश्य से पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तो परतें खुलने लगीं. मांगीलाल ने जो खुलासे किए, वे किसी फिल्म की पटकथा जैसे थे.

विशाल संपत्ति का साम्राज्य

जांच में सामने आया कि मांगीलाल के पास न केवल रहने को छत है, बल्कि वह कई संपत्तियों का मालिक है. उसके पास इंदौर के अलग-अलग इलाकों में तीन आलीशान मकान हैं. भगत सिंह नगर में उसका एक तीन मंजिला भव्य मकान है. शिव नगर में 600 वर्ग फुट का एक अन्य मकान है. अलवासा में उसका एक बेडरूम का फ्लैट है, जिसे उसने अपनी दिव्यांगता का हवाला देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त किया था.

संपत्ति का सिलसिला यहीं नहीं थमता. मांगीलाल के पास तीन ऑटो-रिक्शा हैं जिन्हें उसने किराए पर चला रखा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार भी है और उसे चलाने के लिए उसने एक निजी ड्राइवर रखा हुआ है. यानी जो व्यक्ति दिन भर सड़क पर रेंगकर भीख मांगता था, वह शाम को अपनी कार में सवार होकर घर जाता था.

भीख के पैसों से सूदखोरी का धंधा

मांगीलाल केवल पैसे जमा करने का शौकीन नहीं था, बल्कि उसका दिमाग एक चतुर बैंकर की तरह चलता था. वह भीख में मिले पैसों को बेकार नहीं रखता था, बल्कि सराफा बाजार के ही छोटे दुकानदारों और ठेले वालों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार देता था. वह हर हफ्ते बाजार पहुंचता था, लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपना ब्याज वसूलने के लिए. प्रशासन का कहना है कि वह अवैध रूप से सूदखोरी के धंधे में लिप्त था, जो कानूनन अपराध है.

प्रशासन की कार्रवाई

नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा और जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के अनुसार, मांगीलाल के बैंक खातों और उसकी नकदी की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है. अधिकारियों का मुख्य सवाल यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उसने सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाया. अब उसे जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा. साथ ही, भीख मांगने का स्वांग रचकर लोगों को ठगने और अवैध ब्याज का धंधा करने के आरोप में उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है.

इंदौर का भिखारी मुक्त अभियान

यह मामला इंदौर प्रशासन द्वारा फरवरी 2024 में शुरू किए गए भिखारी मुक्त अभियान की एक बड़ी उपलब्धि है. पिछले दो वर्षों में इस अभियान के तहत 6,500 भिखारियों की पहचान की गई है. इनमें से 4,500 को परामर्श देकर मुख्यधारा से जोड़ा गया है, जबकि 1,600 को पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया है. अभियान ने 172 बच्चों को सड़कों से उठाकर स्कूलों तक पहुंचाने का भी काम किया है.

