Swachh Survekshan Awards 2021: लगातार 5वीं साल इंदौर (Cleanest City of India) को देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है. वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की सूची में इंदौर को सबसे साफ शहर घोषित हुआ है. सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत (Surat, Second Cleanest City of India) को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा (Vijayawada, Third Cleanest City of India) को प्राप्त हुआ.

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया. सर्वेक्षण में वाराणसी को ''स्वच्छ गंगा शहर'' (Swacch Ganga Shahar) की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये.

#WATCH | Employees of Indore Municipal Corporation celebrate after President Ram Nath Kovind conferred the cleanest city award to Indore, at Swachh Survekshan Awards 2021 today

Indore has received the award for the 5th consecutive year.

