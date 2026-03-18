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घर में लगा EV चार्जिंग प्वाइंट कितना खतरनाक? इंदौर में एक ही परिवार के 7 लोगों की ले ली जान

इंदौर में एक रूह कंपा देने वाला हादसा हुआ, जहां एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के चार्जिंग प्वाइंट में हुए विस्फोट ने एक हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया.

Image- PTI

EV Charging Point News: मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधवार (18 मार्च 2026) की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. शहर के तिलक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटा राजवाड़ा के पास प्रीति नगर में एक भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

यह हादसा न केवल एक परिवार की तबाही की कहानी है, बल्कि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही का एक गंभीर सबक भी है.

कैसे हुआ ये हादसा?

घटना की शुरुआत बुधवार तड़के करीब 4 बजे हुई. जानकारी के अनुसार, घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पर लगा था. शुरुआती जांच में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चार्जिंग प्वाइंट में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आग ने तुरंत वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते लपटें घर के अंदर तक फैल गईं.

हादसे के समय घर में पॉलीमर व्यवसायी मनोज पुगलिया और उनका परिवार गहरी नींद में था. घर की बनावट और वहां रखे सामान ने आग में घी का काम किया. घर के भीतर लगभग 10 से अधिक गैस सिलेंडर रखे थे. आग की तपिश पाकर ये सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे, जिससे बचाव कार्य में जुटे दल के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई.

आधुनिक सुरक्षा तंत्र बना जान का दुश्मन

इस हादसे का सबसे दुखद पहलू घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स रहे. पुलिस कमिश्नर के अनुसार, घर पूरी तरह हाई-टेक था और वहां आधुनिक सुरक्षा के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक ताले लगाए गए थे. जैसे ही आग की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई, ये लॉक जाम हो गए. बेडरूम और मुख्य द्वारों के न खुलने के कारण परिवार अंदर ही फंस गया.

दमकल विभाग और बचाव दल ने पड़ोस की छतों से घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जहरीले धुएं और लगातार हो रहे धमाकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को धीमा कर दिया. पुलिस टीम के सामने ही सुबह 4:30 बजे के करीब दो-तीन सिलेंडर ब्लास्ट हुए. रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीन लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मनोज पुगलिया सहित परिवार के 7 सदस्य धुएं और आग के कारण काल के गाल में समा गए.

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EV प्वाइंट को लेकर क्या बरतें सावधानी?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन इंदौर जैसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या घर पर लगा चार्जिंग प्वाइंट सुरक्षित है. दरअसल, घर पर सुरक्षित चार्जिंग के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है.

केवल ओरिजिनल चार्जर का प्रयोग

हमेशा वाहन निर्माता द्वारा दिए गए चार्जर का ही उपयोग करें. थर्ड-पार्टी या सस्ते चार्जर बैटरी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, जिससे ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है.

डेडिकेटेड सॉकेट और वायरिंग

EV चार्जिंग के लिए घर की सामान्य वायरिंग पर भरोसा न करें. इसके लिए एक अलग 15A (एम्पीयर) का सॉकेट लगवाएं जिसमें बेहतरीन अर्थिंग हो. एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कतई न करें, क्योंकि लंबे समय तक हाई-वोल्टेज करंट से तार पिघल सकते हैं.

वेंटिलेशन और स्थान का चयन

वाहन को हमेशा ऐसी जगह चार्ज करें जो खुली और हवादार हो. बंद गैरेज या ज्वलनशील पदार्थों जैसे गैस सिलेंडर, केमिकल या कपड़े, के पास चार्जिंग पॉइंट न बनवाएं. इंदौर हादसे में पॉलीमर और रसायनों की मौजूदगी ने ही आग को बेकाबू बनाया.

ओवरचार्जिंग से बचें

आधुनिक ईवी में ऑटो कट-ऑफ की सुविधा होती है, फिर भी रात भर वाहन को प्लग-इन छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है. बैटरी फुल होने के बाद प्लग निकाल देना ही समझदारी है.

स्मार्ट लॉक के साथ मैनुअल विकल्प

इंदौर की घटना सिखाती है कि पूरी तरह तकनीक पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि उनमें मैनुअल ओवरराइड की सुविधा हो, ताकि बिजली कटने या आपात स्थिति में उन्हें चाबी से खोला जा सके.

इंदौर का यह हादसा एक चेतावनी है. विकास और तकनीक के इस दौर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है. प्रशासन अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है, लेकिन खोए हुए मासूम जीवन वापस नहीं लौट सकते.