Viral Video: ठंड ऐसे लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है, जो सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजरते हैं. ऐसे बुजुर्ग जो घर से निकाल दिए गए, या भीख मांगकर पेट भरने वाले लोगों के लिए ठंड अक्सर किसी बड़ी मुसीबत में तब्दील हो जाती है. ओड़ने-पहनने को गर्म कपड़े नहीं होते, जिससे ठिठुरन जान लेने पर अमादा हो जाती है. एक लेडी सब इंस्पेक्टर (Lady Sub Inspector) ऐसे लोगों के लिए सहारा बन गई है. रोज रात में निकलकर ऐसे लोगों को तलाशती है. अगर कोई मिलता है तो तुरंत ही उन्हें कंबल ओढ़ा देती है.

ये लेडी सब इंस्पेक्टर इंदौर में कार्यरत हैं. लेडी सब इंस्पेक्टर अनिला पराशर पिछले काफी समय से ऐसे लोगों का सहारा बनी हुई हैं. ऐसे लोगों को तलाशने के लिए वह रात में निकलती हैं. कंबल उनके साथ होते हैं, कोई ज़रूरतरतमंद मिलता है तो उसे कंबल देती है. लेडी सब इंस्पेक्टर कहती हैं कि वह ये अभियान 2019 से चला रही हैं. ऐसे लोगों को मुश्किल में देखती थी तो ख्याल आया कि क्यों न मदद की जाए. इसके बाद कंबल वितरण अभियान शुरू किया. ये काम एक NGO की मदद से शुरू किया. दर्जनों लोगों की वह मदद कर चुके हैं.

#WATCH | Indore: Sub-Inspector Anila Parashar consoles an aged woman who breaks down while narrating her ordeal after being abandoned by her family. Handing over a blanket, the SI assures her to help further. “We started blanket distribution drive for the needy in 2019,” she said pic.twitter.com/Tywb0CLOQL

— ANI (@ANI) November 28, 2021