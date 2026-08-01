इंदौर में सोनम-राजा रघुवंशी जैसी साजिश, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या

इंदौर में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई. तीन साल बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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Indore Murder Case (Image: AI)

मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी चर्चा अब मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आए एक हत्या के मामले को लेकर हो रही है. यहां एक महिला पर अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप साबित हुआ है. इतना ही नहीं, वारदात के बाद उसने खुद ही थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस की जांच में पूरी साजिश सामने आ गई. करीब तीन साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई जांच

यह मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है. अप्रैल 2023 में रूखसाना ने पुलिस को बताया कि उसके पति जावेद मंसूरी काम की तलाश में घर से निकले थे. उन्होंने रात में सब्जी लेकर लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वे घर नहीं लौटे. शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला मानकर जांच कर रही थी. लेकिन जावेद के परिवार ने पुलिस को बताया कि रूखसाना का सद्दाम हुसैन नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था. इसके बाद जांच का रुख पूरी तरह बदल गया.

मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से खुली साजिश

पुलिस ने रूखसाना, जावेद, सद्दाम हुसैन और शाकिर खान के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन और दूसरे तकनीकी सबूतों की जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान भी कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे पुलिस का शक और मजबूत हो गया. जांच में पता चला कि 21 अप्रैल 2023 की रात तीनों ने मिलकर जावेद मंसूरी की हत्या कर दी. वारदात के बाद शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया गया. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए रूखसाना ने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तकनीकी जांच ने पूरी कहानी सामने ला दी.

तीनों आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

करीब तीन साल तक चले ट्रायल के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत छिपाने का दोषी माना. वहीं रूखसाना को हत्या और साजिश रचने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अदालत ने माना कि तीनों ने पूरी योजना बनाकर हत्या की और बाद में सबूत छिपाने और पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की. अदालत के फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड से क्यों हो रही तुलना?

हाल के महीनों में चर्चित रहे मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद इंदौर के इस मामले की भी काफी चर्चा हो रही है. हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां और घटनाक्रम अलग हैं, लेकिन दोनों में एक बात समान है. दोनों मामलों में प्रेम संबंध हत्या की बड़ी वजह बने और वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई. यही कारण है कि इंदौर का यह मामला भी अब प्रदेश के चर्चित हत्या के मामलों में गिना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और सबूतों की मदद से इस पूरे मामले का खुलासा संभव हो सका.