आपके पास कोई अधिकार नहीं... सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का पलटवार, हेग कोर्ट के फैसले को किया खारिज

Indus Waters Treaty: सिंधु जल संधि को लेकर मौजूदा विवाद की जड़ 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में है. हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था.

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भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी. (PTI)

6 नदियों से मिलकर बनी है सिंधु जल संधि

80:20 के रेशियो से हुआ था पानी का बंटवारा

पहलगाम अटैक के बाद भारत ने संधि कर दी स्थगित

इस संधि से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिलता है पानी

भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ताजा फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने सोमवार (31 अगस्त 2026) को कोर्ट को ‘अवैध रूप से गठित’ बताया. भारत ने कहा कि उसे भारत के संप्रभु फैसलों पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि सिंधु जल संधि को ‘Abeyance’ में रखने का भारत का फैसला अभी भी प्रभावी है.

दरअसल, हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने ताजा फैसले में कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि अभी भी प्रभावी है. भारत को जम्मू-कश्मीर में चल रही कुछ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर संधि के प्रावधानों का पालन करना चाहिए. कोर्ट ने खास तौर पर रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माण के कामों को सीमित करने की बात कही है.

कोर्ट के मुताबिक, रतले प्रोजेक्ट के डैम वॉल और इनटेक स्ट्रक्चर से जुड़े काम पर फिलहाल रोक जैसी पाबंदी रहेगी. इस मामले में विश्व बैंक की ओर से नियुक्त एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जुलाई 2027 तक यह आकलन करेगा कि प्रोजेक्ट संधि के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं.

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भारत ने क्यों ठुकराया फैसला?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस कोर्ट की स्थापना को कभी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी है. भारत का आरोप है कि कोर्ट का गठन सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन करके किया गया था. भारत के मुताबिक, यह तथाकथित कोर्ट भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई फैसला नहीं सुना सकता. इसलिए उसके मौजूदा या भविष्य के आदेशों का भारत के फैसलों और प्रोजेक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि को ‘Abeyance’ में रखने का उसका फैसला बरकरार है. आसान भाषा में ‘Abeyance’ का मतलब है कि संधि खत्म नहीं हुई है, लेकिन किन्हीं वजहों से रुकी हुई है.

पहलगाम हमले के बाद बदला भारत का रुख

सिंधु जल संधि को लेकर मौजूदा विवाद की जड़ 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में है. हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था. भारत ने साफ कहा था कि आतंकवाद और पानी का रिश्ता एक साथ नहीं चल सकता.

भारत का कहना है कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जब तक विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक संधि को लागू करने की स्थिति नहीं है.

सिंधु जल समझौता क्या है?

सिंधु नदी सिस्टम कुल 6 नदियों से मिलकर बना है-सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था.

1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच ‘स्टैंडस्टिल समझौता’ हुआ. इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा. ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला. इसके बाद भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया. इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई. दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया.

फिर 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली. 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के PM जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए. इसे ही इंडस वॉटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है.

इस समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत के बीच पानी का बंटवारा 80:20 के रेशियो से हुआ. पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला. भारत के पास रावी, व्यास और सतलुज नदी रहे.

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‘अबेयंस’ का मतलब क्या होता है?

‘Abeyance’ का अर्थ होता है कि कोई व्यवस्था या समझौता औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसका सामान्य संचालन फिलहाल रुका हुआ है. यानी संधि कागज पर मौजूद रहती है, लेकिन उसका व्यावहारिक क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है. यह स्थिति संधि को समाप्त करने यानी टर्मिनेशन से अलग होती है. किसी संधि को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अलग प्रक्रियाएं और आधार होते हैं.

सिंधु जल संधि पर सेमिनार करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करेगा. इसमें कानूनी एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी. पाकिस्तान के अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, शहबाज सरकार में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी साफ कर चुके हैं कि पानी हमारी जीवनरेखा है और यह हमारी रेड लाइन भी है. इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे.

इस संधि में विश्व बैंक की भूमिका क्या है?

विश्व बैंक इस संधि का पक्षकार नहीं है, लेकिन उसने 1960 में दोनों देशों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बाद के वर्षों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ परियोजनाओं को लेकर विवाद पैदा हुए. फिर विश्व बैंक ने संधि के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई. 2022 में विश्व बैंक ने Neutral Expert और Court of Arbitration से जुड़ी समानांतर प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा भी की थी. हालांकि, विश्व बैंक खुद विवाद का फैसला नहीं करता, बल्कि संधि में निर्धारित प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहयोग करता है.

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