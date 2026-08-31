आपके पास कोई अधिकार नहीं... सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का पलटवार, हेग कोर्ट के फैसले को किया खारिज

भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ताजा फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने सोमवार (31 अगस्त 2026) को कोर्ट को ‘अवैध रूप से गठित’ बताया. भारत ने कहा कि उसे भारत के संप्रभु फैसलों पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि सिंधु जल संधि को ‘Abeyance’ में रखने का भारत का फैसला अभी भी प्रभावी है.
दरअसल, हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने ताजा फैसले में कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि अभी भी प्रभावी है. भारत को जम्मू-कश्मीर में चल रही कुछ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर संधि के प्रावधानों का पालन करना चाहिए. कोर्ट ने खास तौर पर रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माण के कामों को सीमित करने की बात कही है.
कोर्ट के मुताबिक, रतले प्रोजेक्ट के डैम वॉल और इनटेक स्ट्रक्चर से जुड़े काम पर फिलहाल रोक जैसी पाबंदी रहेगी. इस मामले में विश्व बैंक की ओर से नियुक्त एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जुलाई 2027 तक यह आकलन करेगा कि प्रोजेक्ट संधि के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं.
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विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस कोर्ट की स्थापना को कभी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी है. भारत का आरोप है कि कोर्ट का गठन सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन करके किया गया था. भारत के मुताबिक, यह तथाकथित कोर्ट भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई फैसला नहीं सुना सकता. इसलिए उसके मौजूदा या भविष्य के आदेशों का भारत के फैसलों और प्रोजेक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि को ‘Abeyance’ में रखने का उसका फैसला बरकरार है. आसान भाषा में ‘Abeyance’ का मतलब है कि संधि खत्म नहीं हुई है, लेकिन किन्हीं वजहों से रुकी हुई है.
सिंधु जल संधि को लेकर मौजूदा विवाद की जड़ 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में है. हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था. भारत ने साफ कहा था कि आतंकवाद और पानी का रिश्ता एक साथ नहीं चल सकता.
भारत का कहना है कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जब तक विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक संधि को लागू करने की स्थिति नहीं है.
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‘Abeyance’ का अर्थ होता है कि कोई व्यवस्था या समझौता औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसका सामान्य संचालन फिलहाल रुका हुआ है. यानी संधि कागज पर मौजूद रहती है, लेकिन उसका व्यावहारिक क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है. यह स्थिति संधि को समाप्त करने यानी टर्मिनेशन से अलग होती है. किसी संधि को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अलग प्रक्रियाएं और आधार होते हैं.
पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करेगा. इसमें कानूनी एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी. पाकिस्तान के अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, शहबाज सरकार में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी साफ कर चुके हैं कि पानी हमारी जीवनरेखा है और यह हमारी रेड लाइन भी है. इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे.
विश्व बैंक इस संधि का पक्षकार नहीं है, लेकिन उसने 1960 में दोनों देशों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बाद के वर्षों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ परियोजनाओं को लेकर विवाद पैदा हुए. फिर विश्व बैंक ने संधि के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई. 2022 में विश्व बैंक ने Neutral Expert और Court of Arbitration से जुड़ी समानांतर प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा भी की थी. हालांकि, विश्व बैंक खुद विवाद का फैसला नहीं करता, बल्कि संधि में निर्धारित प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहयोग करता है.
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