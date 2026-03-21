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'मेरे पापा बहुत'... इन्फ्लुएंसर ने PM मोदी से कर दी ये अनोखी अपील, प्रधानमंत्री के जवाब ने जीत लिया लोगों का दिल

PM Modi News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक इन्फ्लुएंसर पीएम मोदी से अनोखा अपील करते हुए नजर आता है. इस अपील पर अब प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है.

Published date india.com Published: March 21, 2026 5:33 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
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PM Modi  News: सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एक मजेदार गुजारिश की. उन्होंने कहा कि उनके पापा बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उनसे कहें कि वे चीनी कम करें. युवराज ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही, जिससे लोगों को वीडियो काफी पसंद आया.

पापा पर पीएम की बात का असर!

युवराज ने अपने वीडियो में बताया कि उनके पापा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं. वे उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसे मानते भी हैं. इसी वजह से युवराज ने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री खुद उनके पापा से कहेंगे, तो वे शायद सच में चीनी खाना कम कर देंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे.

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पीएम मोदी ने दिया खास जवाब

यह वीडियो जब वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे देखा और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने इस पर जवाब देते हुए लिखा कि वे युवराज के पापा से ही नहीं, बल्कि सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि वे अपनी डाइट में चीनी कम करें और स्वस्थ रहें. उनका यह जवाब लोगों को काफी अच्छा लगा और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

देखें वीडियो:

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सेहत को लेकर दी जरूरी सलाह

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक भी किया. उन्होंने कहा कि ज्यादा चीनी खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और मोटापा भी बढ़ सकता है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे हेल्दी खाना खाएं और रोजाना योग करें, ताकि शरीर फिट और एक्टिव बना रहे.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

जब यह वीडियो और प्रधानमंत्री का जवाब वायरल हुआ, तो लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि वे इस वीडियो को प्रधानमंत्री के अकाउंट से देखकर आए हैं. कुछ लोगों ने युवराज को बधाई दी और कहा कि उनके पापा को अब जरूर गर्व होगा. वहीं, युवराज ने भी खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका वीडियो इतना वायरल हो गया और प्रधानमंत्री तक पहुंच गया.  वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब तो यह वीडियो “सरकारी मंजूरी” भी पा चुका है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ एक अच्छा संदेश भी लेकर आया, जिसमें हंसी-मजाक के जरिए सेहत का महत्व समझाया गया.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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