महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की घटना अमानवीय; मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें: इरोम शर्मिला

कोलकाता: नागरिक अधिकार कार्यकर्ता (Civil rights activist) इरोम शर्मिला (Irom Sharmila) ने मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की घटना को रविवार को अमानवीय और बहुत परेशान करने वाला (inhuman and deeply disturbing) करार दिया और अपने गृह राज्य में हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. कई पुरस्कार से सम्मानित कार्यकर्ता (51) शर्मिला ने कहा कि वह उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद अपने आंसू नहीं रोक सकीं, जिसमें चार मई को पूर्वोत्तर राज्य के कांगपोकपी जिले में पुरुषों के एक समूह द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाते और उनके साथ छेड़छाड़ करते देखा जा सकता है.

उन्नीस जुलाई को सामने आए इस वीडियो की देशभर में निंदा हुई. इसके बाद से पुलिस इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. शर्मिला ने बेंगलुरु से दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा, यह अमानवीय और काफी परेशान करने वाली घटना है. वीडियो देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई. मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं.