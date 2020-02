नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि दिल्ली सरकार 17,000 उद्यमियों को सरकारी स्कूलों में छात्रों के बीच उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने के लिए तैनात करेगी. सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में उद्यमिता की सोच से जुड़े पाठ्यक्रम की समीक्षा बैठक की.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘ मंत्री ने टीम को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों के साथ उद्यमिता मनोदशा पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए 17,000 उद्यमियों को सहभागी बनाया जाए.’’ पिछले साल 4,000 उद्यमियों ने 3.10 लाख छात्रों के साथ बातचीत की थी और उद्यमियों के रूप में अपनी यात्रा पर उनके साथ चर्चा की थी.

Met the core team working on ‘Entrepreneurship Mindset Curriculum’ in Delhi Govt schools.

Directed them to create a pool of min. 17000 entrepreneurs to come to classrooms and interact with 6 lakh students once in every month. Approx 4000 Delhi entrepreneurs already in pool. pic.twitter.com/oQXHVYwBNo

