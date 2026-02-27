  • Hindi
  • India Hindi
  • Ins Anjadeep Submarine Hunting Warship Joins Indian Navy Know Special Features

'डॉल्फिन हंटर' INS अंजदीप नौसेना में शामिल हुआ, पनडुब्बियों के शिकारी इस युद्धपोत की खासियत जानिए

INS अंजदीप हल्के टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से भी लैस है. INS अंजदीप तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें समुद्र में ही दफन करने की ताकत रखता है.

Published date india.com Published: February 27, 2026 2:26 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- इंडियन नेवी)
(फोटो क्रेडिट- इंडियन नेवी)

Indian Navy commissions INS Anjadip: भारतीय नौसेना को देश में ही बना पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्धपोत INS अंजदीप मिल गया है. नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में इसे शुक्रवार, 27 फरवरी को नेवी में शामिल किया गया. इस खास युद्धपोत को ‘डॉल्फिन हंटर’ भी कहा जा रहा है. INS अंजदीप तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें समुद्र में ही दफन करने की ताकत रखता है.

‘डॉल्फिन हंटर’ अंजदीप की खासियत

‘डॉल्फिन हंटर’ अंजदीप का मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना है. यह पोत स्वदेशी, अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसर पैकेज से सुसज्जित है. इसमें हल माउंटेड सोनार “अभय” भी है.

INS अंजदीप हल्के टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से भी लैस है. इस तरह के और 15 पोत इस साल नौसेना में शामिल करने की योजना है. चेन्नई में INS अंजदीप की कमीशनिंग के मौके पर पर मौजूद रहे नौसेना प्रमुख दिनेश ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि वर्ष 2035 तक भारतीय नौसेना का लक्ष्य 200 से अधिक पोतों वाली नौसेना बनने का है. इसके लिए वर्तमान में 50 पोत भारतीय शिपयार्डों में बनाए जा रहे हैं.

INS अंजदीप नौसेना के लिए एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे आठ जहाजों में से तीसरा है. INS अंजदीप का नाम अरब सागर में उत्तरी कर्नाटक के कारवार तट पर एक द्वीप के नाम पर रखा गया है..

क्यों कहा गया डॉल्फ़िन हंटर?

INS अंजदीप को उथले पानी में दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने के लिए खास तकनीकों से लैस किया गया है. 77 मीटर लंबे इस जहाज में हाई-स्पीड वॉटर-जेट प्रोपल्शन सिस्टम है. यह लगातार ऑपरेशन के लिए 25 नॉट की टॉप स्पीड हासिल कर सकता है. तेज और घातक शिकारी होने के कारण इसे डॉल्फ़िन हंटर नाम मिला है.

बता दें कि INS अंजदीप पेट्या श्रेणी के अंतिम युद्धपोत का नया वर्जन है. वर्तमान नौसेना प्रमुख इस पोत पर वर्ष 1986-87 में सब लेफ्टिनेंट के रूप में सेवारत थे. नौसेना प्रमुख ने बताया कि युद्धपोत अंजदीप का नाम उस द्वीप के नाम पर रखा गया है, जिसने दिसंबर 1961 में भारतीय नौसेना की निर्णायक कार्रवाई का साक्षी बनकर गोवा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

भारत के लिए INS अंजदीप का महत्व

भारतीय नौसेना ऐसे समय में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रही है जब चीन के साथ पाकिस्तान भी अपनी पनडुब्बियों के बेड़े में बढ़ोतरी कर रहा है. ये युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना के लिए बुरा सपना बन सकते हैं. अरब सागर के जिस उथले इलाके में ज्यादातर पाकिस्तानी पनडुब्बियां ऑपरेट होती हैं, उसी क्षेत्र में INS अंजदीप जैसे सबमरीन हंटर की तैनाती की जाएगी.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.