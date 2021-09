INS Dhruv: भारत आज अपने पहले सैटेलाइट और बैलेस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS Dhruv को लॉन्च करने जा रहा है. इस जहाज का वजन 10 हजार टन होगा. इस जहाज को भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकि अनुसंधान संगठन के अधिकारियों की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा. बता दें कि इस जहाज के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद हिंद और प्रशांत महासागर में भारत की स्थिति और मजबूत होगी.Also Read - Pakistan is now making underground tunnels to keep nuclear weapon | भारतीय सीमा के पास न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे के लिए टनल बना रहा है पाक!

यह जहाज पनडुब्बियों के रिसर्च का पता लगाने के लिए तथा समुद्र तल की मैपिंग करने की भी क्षमता रखता है. बता दें कि इस जहाज को DRDO, NTRO, और हिंदुस्तान शिपयार्ड ने मिलकर तैयार किया है. यह भारत के शहरों व सैन्य ठिकानों की तरफ आ रही दुश्मनों के मिसाइलों के लिए एक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की तरह भी काम भी करेगा.

मिसाइलों को करेगा ट्रैक

बता दें कि आईएनएस ध्रुव में अत्याधुनिक एक्टिव स्कैन एरे रडार (AESA) है, जो अलग अलग स्पेक्ट्रमों को स्कैन करने व भारत पर नजर रखने वाली सैटेलाइटों की सर्विलांस करने और पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षनों की निगरानी में सक्षम बनाता है. बता दें कि आईएनएस भारत का पहला नौसैनिक जहाज है जो लंबी दूरी से ही परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता से लैस है. इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु बैलेस्टिक युद्ध के बढ़ते खतरे को भी रोका जा सकता है. बता दें कि इस जहाज की सहायता से दुश्मन के परमाणु हमले को निष्क्रिय किया जा सकता है.