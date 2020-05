कोच्चि: मालदीव से 698 भारतीय नागरिकों को लेकर नौसैन्य पोत आईएनएस जलाश्व रविवार सुबह कोच्चि बंदरगाह पहुंचा. इसके साथ ही कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान विदेशी सरजमीं से भारतीयों को निकालने का भारतीय नौसेना का पहला बड़ा अभियान पूरा हो गया. Also Read - #SamudraSetu: नौसेना ने शुरू किया समुद्र सेतु ऑपरेशन, मालदीव से लाए जाएंगे भारतीय, देखें Video

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यात्री कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के क्रूज टर्मिनल से उतरेंगे. पुलिस महानिरीक्षक विजय सखारे ने बताया कि विदेश से लाए गए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं. इनमें केरल के 440 लोग और बाकी देश के अन्य हिस्सों के लोग हैं. Also Read - कोरोना संकट की चुनौतीपूर्ण घड़ी में मालदीव से साथ खड़ा रहेगा भारत: पीएम मोदी

चार यात्री लक्षद्वीप के हैं. इनके अलावा तमिलनाडु के 187, तेलंगाना के नौ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आठ-आठ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के तीन-तीन और गोवा एवं असम के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं.

INS Jalashwa arrived at Kochi Harbour today bringing back 698 Indian nationals from Male, Maldives. According to the Indian Navy, there are 19 pregnant women among the 698 Indian nationals. #OperationSamudraSetu pic.twitter.com/RULwoTM1mB

