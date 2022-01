INS Ranvir News: मुंबई में भारतीय नौसेना (Indian Navy) के जहाज आईएनएस रणवीर (INS Ranvir) के इंटर्नल कंपार्टमेंट में हुए विस्फोट में तीन नौसैनिकों की जान चली गई. जहाज के चालक दल ने तुरंत ही स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया, जिससे किसी बड़ी सामग्री की क्षति नहीं हुई है. भारतीय नौसेना अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘INS रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था. विस्फोट के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है.Also Read - Salman Khan ने पड़ोसी पर किया मानहानि का केस, कोर्ट का अंतरिम आदेश देने से इनकार, यूट्यूब, FB, ट्विटर और गूगल भी हैं पक्षकार

INS Ranvir was on cross coast operational deployment from the Eastern Naval Command and was due to return to base port shortly. A Board of inquiry has been ordered to investigate into the cause: Indian Navy officials

