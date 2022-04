मुंबई, INS Vagsheer: मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बुधवार को आईएनएस ‘वगशीर’ (INS Vagsheer) का जलावतरण (commissioned) किया गया है. यह ‘परियोजना 75’ (under Project 75) के तहत छठी और अंतिम पनडुब्बी है. रक्षा सचिव अजय कुमार ने इस पनडुब्बी का जलावतरण किया. इसके बाद, करीब एक साल तक पनडुब्बी के व्यापक कड़े परीक्षण होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह युद्ध के लिए पूरी तरह से सक्षम हो. इस पनडुब्‍बी के नेवी में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्‍तान के विरुद्ध भारत की रक्षा क्षमता और मारक क्षमता मजबूत होगी.Also Read - ब्रह्मोस मिसाइल की लाइव फायरिंग, एयरफोर्स के फाइटर एसयू 30 एमकेआई ने लक्ष्‍य पर सीधा निशाना साधा

हिंद महासागर में गहरे पानी की समुद्री शिकारी कहलाने वाली सैंडफिश के नाम पर इसका नाम 'वगशीर' रखा गया है। 'परियोजना 75' के तहत पहली 'वगशीर' पनडुब्बी का दिसंबर 1974 में जलावतरण किया गया था और 1997 में इसे सेवा से हटा दिया गया था.

INS Vagsheer will now go undergo sea trials and will be later commissioned. The launch of this submarine is an example of India becoming self-reliant: Defence Secretary Ajay Kumar, in Mumbai pic.twitter.com/JpZ4ZqL3yp

