Inside Footage of SpiceJet Flight: स्पाइसजेट (SpiceJet) की एक पैसेजंर फ्लाइट कल शाम पश्चिम बंगाल के वेस्ट बर्दवान जिले के अंडाल में काजी नजरूल इस्लाम हवाईअड्डे पर उतरते समय हवा के बीच लड़खड़ा (Turbulence) गई थी. इस हादसे में करीब 40 यात्रियों को चोटें आईं थी. इनमें से 11 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिनमें से 8 को अब छुट्टी दी जा चुकी है. इसके साथ ही ट्वीटर पर कई वीडियो (Inside Footage of SpiceJet Flight) सामने आए हैं. जो उस वक्त के हालातों को बयां करने के लिए काफी है.

एक वीडियो 42 सेकेंड का है, जिसे ट्विटर पर एक यूजर (@SharmaYuv1 ) ने शेयर किया है. इस वीडियो में टरबुलेंस के दौरान लोगों की चीख पुकार को सुना जा सकता है, डर के मारे लोग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे, ऊपर केबिन बैगेज का सामान भी नीचे गिर रहा था. फ्लाइट के फर्श पर चारों तरफ सामान फैला हुआ था. इसके अलावा वीडियो में ऑक्सीजन मास्क भी दिखाई दे रहे हैं.

Extreme turbulence in a flight between Mumbai to Durgapur. I can feel what's going on in the minds of passengers when oxygen masks are coming down.

Airline was SpiceJet. Again it was B737 MAX.

Never travelling in this aircraft.

But thankfully no major accident. 🙏#SpiceJet pic.twitter.com/j7225Ag0UZ

