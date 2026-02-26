  • Hindi
अब बच्चों के खतरनाक सर्च पर इंस्टाग्राम रखेगा नजर, इस शब्द को यूज करने पर माता-पिता को जाएगा अलर्ट

इंस्टाग्राम अब सुसाइड या सेल्फ-हार्म से जुड़े शब्द बार-बार सर्च करने पर माता-पिता को अलर्ट भेजेगा. ये सुविधा पैरेंटल सुपरविजन प्रोग्राम में शामिल पेरेंट्स को मिलेगी. ये पहले अमेरिका और चार देशों में लागू होगी.

Instagram New Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने टीनएजर्स की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक नया कदम उठाया है. अब अगर कोई टीनएजर कम समय में बार-बार आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े शब्द सर्च करता है, तो उसके माता-पिता को इसकी सूचना दी जाएगी. ये नया फीचर केवल उन पेरेंट्स के लिए होगा, जिन्होंने प्लेटफॉर्म के पैरेंटल सुपरविजन प्रोग्राम (Parental Supervision Program) में खुद को रजिस्टर किया है.

कैसे किया जाएगा अलर्ट?

अलर्ट ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे, साथ ही माता-पिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी नोटिफिकेशन दिखाई देगा. इंस्टाग्राम पहले से ही किशोरों के अकाउंट पर सुसाइड या सेल्फ-हार्म से जुड़े कंटेंट को सर्च रिजल्ट में ब्लॉक करता है और यूजर्स को हेल्पलाइन की जानकारी दिखाता है. अब ये कदम एक Additional Layer of Protection के रूप में देखा जा रहा है.

इस प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी Meta ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नोटिफिकेशन ‘अनावश्यक रूप से’ नहीं भेजे जाएंगे, ताकि उनकी उपयोगिता बनी रहे. कंपनी का कहना है कि उद्देश्य माता-पिता को समय रहते संकेत देना है, ताकि वे अपने बच्चों से बात कर सकें और जरूरत पड़ने पर सहायता ले सकें.

मेटा ने ये भी संकेत दिया है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बातचीत के मामलों में भी माता-पिता को अलर्ट भेजे जा सकते हैं, खासकर अगर टीनएजर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े विषयों पर AI से संवाद करने की कोशिश करते हैं. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां हजारों परिवारों के मुकदमों का सामना कर रही हैं.

इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि कंपनियां अपने ऐप्स को जानबूझकर इस तरह डिजाइन करती हैं कि वे लत लगाने वाले बन जाएं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालें. अमेरिका में मेटा दो बड़े ट्रायल का सामना कर रही है. एक ट्रायल में ये जांच हो रही है कि क्या प्लेटफॉर्म नाबालिगों में लत को बढ़ावा देते हैं. दूसरे ट्रायल में ये देखा जा रहा है कि क्या कंपनी ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए.

