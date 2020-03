नई दिल्ली: सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 2000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में डालने की गुरुवार को घोषणा की. 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2000- 200 हजार रुपए कि किस्त प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत उनके खातों में पहुंचेगी.

कोरोना वायरस से देश व्यापी बंदी की स्थिति में लोगों की मदद के तहत यह निर्णय किया गया है और इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सप्ताह की बंदी लागू करने के 36 घंटे के अंदर एक बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत यह घोषणा करते हुए कहा कि ‘पीएम किसान के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं. हम इसकी पहली किस्त अब शुरू में ही भुगतान किए जाने वाले मामले की तरह करेंगे, ताकि वे वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही 2000 रुपए पा सकेंगे.’

