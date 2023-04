PM मोदी का अपमान, पूरे देश का अपमान: कांग्रेस अध्यक्ष के 'सांप' वाले बयान कर्नाटक में बोले सीएम योगी

नई दिल्ली: कर्नाटक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की पीएम मोदी पर टिप्पणी पूरे देश का अपमान है. प्रधानमंत्री का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है. 140 करोड़ लोगों का अपमान है. सीएम योगी ने कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे देश का अपमान करे.

योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं. कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह की टिप्पणी पीएम मोदी को लेकर की है, उससे दिखता है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव हार रही है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस तरह की बातें करते हुए शोभा नहीं देता है. ये भारत का अपमान करते हैं. प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं.