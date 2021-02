Hima Das, DSP, Assam, Guwahati, NEWS: अंतरराष्ट्रीय एथलीट (International Sprinter) हिमा दास (Hima Das) शुक्रवार असम पुलिस (Assam Police) में डिप्‍टी एसपी (Deputy Superintendent OF Police) के रूप में शामिल हो गईं हैं. गुवाहाटी में शुक्रवार को असम (Assam) के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतरराष्ट्रीय एथलीट (Sprinter) हिमा दास (Hima Das) को औपचारिक रूप से पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent of police) पद पर नियुक्ति का पत्र दिया. Also Read - पीएम मोदी ने रैली में कहा- असम से पिछली सरकारें सौतेला व्यवहार करती थीं, हमने लोगों का जीवन आसान कर दिया

दास को राज्य की ‘एकीकृत खेल नीति’ के तहत नियुक्त किया गया है. यहां सरुसजै खेल परिसर में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया. असम पुलिस में नए भर्ती हुए 597 उप निरीक्षकों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए. उन्होंने इस अवसर पर नव नियुक्त उप निरीक्षकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी. Also Read - PM Modi On COVID-19 Management: पीएम मोदी ने कहा-कोरोना से लड़ने का एक ही हथियार है, जानिए क्या

Guwahati: Sprinter Hima Das inducted as Deputy Superintendent in Assam Police yesterday Also Read - VIDEO: राहुल गांधी ने कहा- 'हम दो-हमारे दो' अच्छी तरह सुन लें, असम को कोई नहीं बांट पाएगा, CAA नहीं होगा

“This has come as a part of govt’s policy. I’ll focus on sports for now. I will join the service after retiring from sports,” she said pic.twitter.com/LQnfgqv0Di

— ANI (@ANI) February 26, 2021