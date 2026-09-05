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नवंबर की इस तारीख को मनाया जाएगा 'बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस', UN ने की बड़ी घोषणा

Child Marriage: भारत समेत लगभग 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश हुआ, जिसके बाद 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 5, 2026, 2:34 PM IST
नवंबर की इस तारीख को मनाया जाएगा 'बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस', UN ने की बड़ी घोषणा
भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह के प्रचलन को 10 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है. (photo credit, IANS)

Child Marriage: संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को ‘बाल, कम उम्र और जबरन विवाह को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ घोषित किया है. यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बड़ी कामयाबी है क्योंकि यह बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक स्तर पर मान्यता को बताता है. भारत के लिए 27 नवंबर की तारीख खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 2024 में भारत सरकार ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ (जेआरसी) के संस्थापक भुवन रिभु ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए एक खास ग्लोबल डे मनाने की अंतरराष्ट्रीय मांग शुरू की थी. मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान भुवन रिभु ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में यूएन प्रस्ताव की मांग को फिर से दोहराया.

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50 देशों का समर्थन

भारत समेत लगभग 50 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश करके इस कोशिश का नेतृत्व किया. इस प्रस्ताव में 27 नवंबर को बाल विवाह खत्म करने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पर घोषित करने की मांग की गई थी. 4 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया.

क्या बोले भुवन रिभु

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ के संस्थापक भुवन रिभु ने कहा, आज भारत बाल संरक्षण के मामले में विश्वगुरु है. भारत ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान सबसे पहले बच्चों और समुदायों ने शुरू किया था और जिसे बाद में सरकार का समर्थन और विस्तार मिला.

25 करोड़ से अधिक लोग एक साथ आए

भुवन रिभु ने बताया कि इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक लोग एक साथ आए और 27 नवंबर 2024 को संकल्प लिया, वह आज दुनिया की ओर से स्वीकार किया गया एक अंतरराष्ट्रीय दिवस बन गया है.

पीएम मोदी को कहा शुक्रिया

भुवन रिभु ने कहा, यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का क्षण है. मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार का उनके निर्णायक नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए उल्लेख और धन्यवाद करना चाहता हूं. दुनिया हमारी ओर देख रही है, और हमारा काम तो अभी शुरू ही हुआ है.

हाल के राष्ट्रीय आंकड़े भी बाल विवाह में कमी को दर्शाते हैं. 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस- 5) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23.3 फीसदी लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 20.1 फीसदी था. भारत सरकार ने 2026 तक बाल विवाह के प्रचलन को 10 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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