International Flights Latest Update: देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे-धीरे ज्यादातर गतिविधियों को बहाल कर दिया गया है. कोरोना के रोजाना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने लगभग दो साल बाद नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान (International Flights) सेवाओं को एक बार फिर बहाल करने का फैसला किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने बताया कि भारत सरकार ने 27 मार्च 2022 से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का फैसला किया है.Also Read - काबू में कोरोना: 662 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 50 हजार से कम

Govt of India has decided to resume scheduled commercial international passenger services to/from India from 27.03.2022. International operations shall be subject to strict adherence to Ministry of Health guidelines for international travel: Civil Aviation Ministry pic.twitter.com/3dfVgTbrm0

— ANI (@ANI) March 8, 2022