International Flights News: देश में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है. कई राज्यों में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन (Lockdown), नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. Also Read - जया बच्चन ने राज्यसभा में उठाया मैला ढोने की कुप्रथा का मुद्दा, कहा- ये देश के लिए शर्मिंदगी का विषय

उधर, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights Updates) पर लगी रोक को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है. मालूम को कि फिलहाल यह रोक 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. बता दें कि सरकार की तरफ से कई बार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तारीख बढ़ाई गई है. Also Read - Gujarat: सूरत में एक दिन में 34 ऑटोरिक्शा ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित निकले

Suspension of international flights further extended till 30th April 2021. However, international scheduled flights may be allowed on selected routes by the competent authority on case to case basis: Office of Director General of Civil Aviation Also Read - Mumbai में बढ़ती Covid-19 महामारी के बीच 7 रेहड़ी-पटरी वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मिले

— ANI (@ANI) March 23, 2021