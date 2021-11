International Flights News: भारत में 15 दिसंबर से नियमित रूप से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी. न्यूज एजेंसी ANI ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हवाले से बताया कि भारत 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (International Flight) फिर से शुरू करेगा. मालूम हो कि कोरोना (Coronavirus) के कहर के बीच पिछले साल मार्च महीने से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं. प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी गई. जैसे-जैसे कोरोना के मामले कम होते गए और टीकाकरण में रफ्तार आई अन्य देशों के साथ ‘एयर बबल’ व्यवस्था के साथ भारत फ्लाइट का संचालन कर रहा है. इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ सेAlso Read - Covid-19 New Variant: दक्षिण अफ्रीका से आ रहा है कोरोना का नया डरावना वैरिएंट, जानें कितना खतरनाक है...

Resumption of scheduled commercial international passenger services to/from India may be resumed from 15th December 2021: MoCA

Based on the countries recognised as "at-risk" by MoHFW, the countries have been categorised into 3 categories with separate capacity restrictions: MoCA pic.twitter.com/nHZ5i1GPKY

