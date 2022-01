International Flights Suspension: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों के निलंबन को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया है. भारत सरकार ने बुधवार को इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है. इससे पहले, केंद्र ने 31 जनवरी तक देश से आने-जाने वाली इंटरनेशनल उड़ानों को स्थगित करने का आदेश दिया था. DGCA ने अपने आदेश में साफ किया है कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा.Also Read - International Flights: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध बढ़ाया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत आने-जाने वाली सभी इंटरनेशनल उड़ानें कोविड-19 महामारी के चलते 23 मार्च 2020 से ही बंद हैं. हालांकि जुलाई 2020 से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं. Also Read - हवाई यात्रा में अब फिर ले सकेंगे खाने और समाचार पत्र पढ़ने का आनंद, उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी

“The authority has decided to extend the suspension of Scheduled International commercial passenger services to/from India till 2359 hrs IST of 28th February 2022,” reads an official letter of Civil Aviation pic.twitter.com/QctWuxtmvs

— ANI (@ANI) January 19, 2022