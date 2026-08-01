'सॉरी मम्मी मैं ऐसे जा रही हूं...' कहकर दुनिया छोड़ गई इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी, जांच में जुटी पुलिस

हरियाणा के रोहतक में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की 23 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. डेढ़ साल पहले हुई शादी और छोटे बेटे के बीच हुई इस घटना से परिवार शोक में है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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रोहतक में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी मुस्कान की कथित आत्महत्या से परिवार सदमे में है.

मुस्कान की शादी दिसंबर 2023 में हुई थी और उनका एक छोटा बेटा भी है.

घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

हरियाणा के रोहतक से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, 23 साल की मुस्कान की शादी दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा से हुई थी. शादी को अभी करीब डेढ़ साल ही हुए थे. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका जन्म नवंबर 2025 में हुआ था. परिवार में खुशियों के बीच अचानक हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

शुक्रवार दोपहर मुस्कान के घर में आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ जरूरी सबूत भी जुटाए गए. शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

एक दिन पहले ही शेयर की थी रील

बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले मुस्कान ने सोशल मीडिया पर एक पंजाबी गाने के साथ एक रील शेयर की थी. हालांकि, पुलिस फिलहाल सोशल मीडिया गतिविधियों को जांच का केवल एक हिस्सा मानकर देख रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि कर रही है.

रोहतक की इस घटना में अब तक किसी तरह का सुसाइड नोट या आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है. इसलिए पुलिस हर संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और परिवार के सदस्यों के बयान जांच में अहम भूमिका निभाएंगे.

इस घटना ने एक बार फिर मानसिक तनाव, पारिवारिक परिस्थितियों और समय रहते सहायता मिलने की आवश्यकता पर चर्चा तेज कर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक दबाव या निराशा का सामना कर रहा हो, तो परिवार और करीबी लोगों को उसके व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए.

Disclaimer: अगर आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की जरूरत है, तो इनमें से किसी भी हेल्पलाइन पर कॉल करें: आसरा (मुंबई) 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई) 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली) 011-23389090, कूज (गोवा) 0832- 2252525, जीवन (जमशेदपुर) 065-76453841, प्रतीक्षा (कोच्चि) 048-42448830, मैत्री (कोच्चि) 0484-2540530, रोशनी (हैदराबाद) 040-66202000, लाइफलाइन 033-64643267 (कोलकाता).