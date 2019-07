नई दिल्ली. दुनियाभर में जहां बाघ की संख्या कम हो रही है, वहीं भारत में जंगल के इस बड़े जानवर की तादाद में बढ़ोतरी देखी गई है. भारत में बाघों की गिनती की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस जानवर की संख्या अब 3 हजार के पास पहुंच गई है. महज एक दशक पहले बाघों की संख्या में चिंताजनक गिरावट के बाद शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के लिए यह आंकड़ा निश्चित रूप से बेहतरीन है कि भारत में अब 2977 बाघ हैं. 2006 में देश में सिर्फ 1411 बाघ ही बचे थे. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास और वन्यप्राणियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों के सहयोग से बाघों की संख्या यह वृद्धि हुई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश आज दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित और सबड़े बड़े पर्यावास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में बाघों की संख्या 2019 में 2977 हो गई है. मोदी ने कहा, ‘‘आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3 हज़ार बाघों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित पर्यावास में से एक है.’’ उन्होंने कहा कि विकास या पर्यावरण की चर्चा पुरानी है. हमें सहअस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सहयात्रा के महत्व को भी समझना होगा.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं महसूस करता हूं कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है. हमारी नीति में, हमारे अर्थशास्त्र में, हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा.’’ उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में जहां देश में अगली पीढ़ी के आधारभूत ढांचे के लिए तेजी से कार्य हुआ है, वहीं भारत में वन क्षेत्र का दायरा भी बढ़ रहा है. देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है. मोदी ने कहा कि 2014 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है. साथ ही सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों की संख्या भी साल 2014 के 43 से बढ़कर अब सौ से ज्यादा हो गई है.

PM Modi: Today,we reaffirm our commitment towards protecting the tiger.Results of the just declared tiger census would make every Indian happy. 9 yrs ago,it was decided in St. Petersburg that target of doubling tiger population will be 2022. We completed this target 4 years early pic.twitter.com/xFJWK1XjsR

