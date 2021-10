International tourism open in India Date: केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 15 अक्टूबर तक भारत की यात्रा कर सकेंगे और केंद्र सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है. नाइक ने यहां गांधी जयंती समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, “जैसे ही कोरोना कम होगा, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शुरू करेंगे. जल्द ही घोषणा की जाएगी और 15 अक्टूबर के बाद इसकी शुरूआत होने की संभावना है.”Also Read - Employment Opportunities to Boost in Ayodhya UP: रामनगरी में 12 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

उन्होंने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं और हमने एक विशेष तारीख तक चार्टर उड़ानें फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि लोग भारत और कहीं और की यात्राएं बुक कर सकें.” अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानों से गोवा आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा होता है. Also Read - Employment in Ayodhya: कायाकल्प के साथ ही अयोध्या में होगी रोजगार की भरमार

इस महीने की शुरूआत में, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यात्रा और पर्यटन उद्योग के हितधारकों द्वारा किए गए अनुरोध को जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानों की अनुमति देने का अनुरोध किया था. Also Read - Sainik School Admission: सरकार का बड़ा फैसला, अगले साल से Sainik School में लड़कियों को मिलेगा दाखिला, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

(इनपुट आईएएनएस)