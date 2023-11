दिवाली के दिन से फंसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर आ गए. कल रात यानी मंगलवार को कड़ी मेहनत और लगन के बाद मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में सफलता मिली. जिसके बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिला रहा . ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भारत को बधाई संदेश दिया जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने अपनी टिप्पणी की. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे है. जिसे देख नेटिजन्स रिएक्शन दें रहे है. साथ ही इस पर अपने कमेंट भी करने में लगे है.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | On Australian PM Anthony Albanese’s congratulatory message on the successful rescue of all 41 workers from the Silkyara tunnel, international tunnelling expert, Arnold Dix says, “Thanks, Mr Prime Minister… It’s been my privilege… pic.twitter.com/wRnGqE6gNq

— ANI (@ANI) November 29, 2023