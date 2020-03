नई दिल्ली: अपने अधिकारों के लिए लड़ते-लड़ते आज महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हैं. आज वह पुरुषों के पीछे नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 (International Women’s Day 2020) के मौके पर एअर इंडिया (Air India) रविवार को सभी-महिला चालक सदस्यों वाली 52 उड़ानों का संचालन करेगी. एअरलाइन के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.

राष्ट्रीय विमानन कंपनी की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को सहित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मार्गों पर सभी-महिला चालक सदस्यों वाली उड़ानों का संचालन करेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि एअर इंडिया की महिला चालक दल की सदस्य हर प्रकार के विमान चला रही हैं….हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार के साथ समन्वय में नारी शक्ति को सलाम.

#FlyAI : Air India is operating 8 international and 44 domestic momentous flights with all women crew to mark #IWD2020. We’re proud of our women colleagues who play a key role to propel us ahead. #InternationalWomensDay2020 pic.twitter.com/HAfCqsf8xm

— Air India (@airindiain) March 7, 2020