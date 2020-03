लुधियाना (पंजाब): आज पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है. दुनिया आज उस दौर में पहुंच गई है, जहां महिलाएं और पुरुष एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं. वह आज अपने सपनों की उड़ान अपने मुताबिक भर रही है. ऐसी ही एक कहानी पंजाब के लुधियाना की रहने वाली डेजी रानी की है. उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपना खुद का ट्रैकसूट और स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म शुरू किया और वह एक एंटरप्रेनेओर बनकर उभरी हैं. डेजी रानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं.

Daisy Rani: It has been two years since I started this and there has been a 70% growth. Initially, I invested in the business but later I took the benefit of Pradhan Mantri MUDRA Yojana. I want to further expand my business. https://t.co/lVABpy3cND pic.twitter.com/34a8qjY90J

— ANI (@ANI) March 7, 2020