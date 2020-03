नई दिल्ली: आज का दिन पूरे विश्व के लिए ख़ास है. 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये दिन महिलाओं के उन सभी अधिकारों के बारे में बात करता है जिन्हें महिलाओं ने अपने लिए हासिल किए हैं. 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाने की शुरुआत 1908 में हुई थी. जब न्यूयॉर्क शहर में एक महिला मजदूर आंदोलन किया गया था. इतिहास के पन्नों में आज का यह दिन सुनहरे अक्षरों में रचा गया है. महिला दिवस के ख़ास मौके पर राजनीती की गलियों से इस दिन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है. जहां एक तरफ देश के राष्ट्रपति से लेकर उप-राष्ट्रपति तक ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस दिन की शुभकामनाएं दी वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गज नेताओं ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की.

यहां देखिए कुछ ट्वीट्स:

On International Women’s Day greetings and best wishes to women in India and across our planet. This day is an occasion to celebrate the untiring efforts and crucial role of women in building a better society, nation and world. — President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2020

Let us reaffirm our pledge to ensure safety and respect for women, so that they can move forward unhindered according to their wish in the direction of fulfilling their hopes and aspirations. #WomensDay — President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2020

Greetings on International Women’s Day!

On this important day, let us celebrate the achievements of women in different fields and resolve to build a more gender-equal world. #WomensDay pic.twitter.com/1qIJca58r5 — Vice President of India (@VPSecretariat) March 8, 2020

Greetings on International Women’s Day. I bow to the Naari-Shakti who have time and again played a defining role in shaping and nurturing our society. Women have always been the torch bearers of our lives, their selflessness and sacrifices in any role cannot be put in words. pic.twitter.com/1ahzlcktu4 — Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2020

Commemorating women’s rights and our nation’s indomitable नारी शक्ति, this #InternationalWomensDay. Our Government is committed to create an inclusive & gender-equal society by taking numerous steps to empower women. #SheInspiresUs pic.twitter.com/BVGsrtNpJZ — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 8, 2020

Every time people said women can’t, we have come to the forefront and proved that we can. This #InternationalWomensDay, we celebrate the spirit of every woman, young & old, who has broken the shackles of society to reach the stars. #WomanKiBaat pic.twitter.com/FZPw77B6lE — Congress (@INCIndia) March 8, 2020

‘Making us Proud’ General MM Naravane #COAS #IndianArmy & all ranks greet #Women on the occasion of #InternationalWomensDay. Women are omni present in our lives & form an integral part of #IndianArmy.#NationFirst pic.twitter.com/ooQg1NEH1G — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) March 8, 2020

On the #InternationalWomensDay I would like to salute all the women athletes of India who have brought laurels for India🇮🇳#SheInspireUs #SheInspiresMe #FitIndiaMovement pic.twitter.com/wlwoRV97yE — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 8, 2020

आपको बता दें कि कई देशों ने इस दिन को अवकाश घोषित किया है. इसे अवकाश घोषित करने वाले देशों में अफगानिस्तान, अंगोला, बेलारूस, कजाकिस्तान आदि देश शामिल हैं. वहीं कुछ देशों में इस दिन केवल महिलाओं को छुट्टी दी जाती है जिसमें चीन, नेपाल, मकदूनिया और मेडागास्कार जैसे देश शामिल हैं.