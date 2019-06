नई दिल्ली/ह्यूस्टन. अगले कुछ दिनों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2019) को लेकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. अमेरिका हो या चीन या फिर कोई अन्य देश, विश्व के कई देशों में आगामी 21 जून को International Yoga Day मनाया जाएगा. सोमवार को चीन के वुहान और अमेरिका के टेक्सास में योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया. चीन के वुहान शहर में तो लोगों ने भारी बारिश की भी परवाह नहीं की. यहां पर बारिश के बीच रेन कोट पहनकर पुरुषों और महिलाओं को योगासन करते देखा गया. वहीं, टेक्सास में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में काफी जोश है. यहां 21 जून को हजारों लोगों के योग को बढ़ावा देते नजर आने की उम्मीद है. आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है. पीएम नरेन्द्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने भाषण के दौरान योग दिवस का प्रस्ताव पेश किया था.

भारत का महावाणिज्य दूतावास कई समूहों के सहयोग से टेक्सास में पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का अयोजन कर रहा है. मुख्य समारोह का आयोजन शुक्रवार शाम छह बजे मिडटाउन पार्क के लॉन में किया जाएगा. यहां विशेषज्ञ प्रमुख आसनों के साथ ही योग, प्राणायाम और ध्यान के बारे में भी लोगों को बताएंगे. साढ़े सात बजे समारोह के बाद लोग यहां भारत के होली की तरह विभिन्न रंगों से लोग खेलेंगे. ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डॉ. अनुपम रे ने कहा कि योग वह है जो “हम (भारत) निर्यात करते हैं…, मन और शरीर की तंदुरुस्ती के लिए…, हम नफरत का निर्यात नहीं करते हैं ना यह कहते हैं कि मेरा धर्म तुमसे बेहतर है… हम कहते हैं कि योग मन, शरीर और हृदय के लिए अच्छा है.’’

Even heavy rains can’t stop over 500 #Yoga lovers of #Wuhan from celebrating #YogaDay2019 at the Yellow Crane Tower. @VikramMisri @IndianDiplomacy @MEAIndia #IDY2019 #ZindagiRaheKhush pic.twitter.com/AwrRwnLltt

— India in China (@EOIBeijing) June 17, 2019