कोरोना महामारी की भयंकर त्रासदी के बीच आज देश और दुनियर में 7 वां योग दिवस मनाया जा रहा है. पूरे- देश और दुनिया में मनाए जा रहे इंटरनेशनल योग दिवस 2021 की अद्भुत तस्‍वीरें और फोटोज सामने आ रही हैं. Also Read - International Yoga Day 2021: PM मोदी ने बताई ये बड़ी बात-'अब विश्व को M-Yoga एप की शक्ति मिलने जा रही है', Live Udates

आज पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा, जब भारत नें संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे ये ही भावना थी की योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो. इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र, WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब विश्व को M-Yoga एप की शक्ति मिलने जा रही है. Also Read - International Yoga Day 2021: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज, इस खास मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

दिल्ली में आज सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग किया. Also Read - International Day of Yoga 2021: योग दिवस समाराहों को लेकर पीएम मोदी ने श्रीलंका, ब्राजील के राष्ट्रपतियों को लिखा पत्र

Delhi: President Ram Nath Kovind performs yoga at Rashtrapati Bhavan, on #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/q0VhkICQyk

इंटरनेशनल योग डे पर आज ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया.

बता दें कि 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है.

अन्य तमाम घटनाओं के अलावा यह तारीख 6 वर्ष पहले अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज , जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए.

#WATCH | ITBP personnel perform Yoga near Galwan, Ladakh on #InternationalYogaDay

भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस का त्यौहार मनाया जाता है और सभी इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं.

ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel perform Yoga at an altitude of 18,000 ft in Ladakh, on #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/1exPWdNb4l

— ANI (@ANI) June 21, 2021