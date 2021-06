International Yoga Day 2021: शरीर को निरोग रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत ने ही पूरी दुनिया को बताय है. योग रखे निरोग का संदेश आज पूरी दुनिया जानती है. आज की तारीख भी खास है, आज यानि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है. 21 जून की इस तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत के साथ ही विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है. आज से छह वर्ष पहले योग को महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया गया और तब से ही हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. Also Read - Yoga Tips For Beginners: योगासन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो योग गुरु की ये सलाह जरूर मान लीजिए

इस दिवस की शुरुआत तब हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए हैं. बता दें कि 21 जून के दिन की एक खासियत है कि यह वर्ष के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया. Also Read - International Yoga Day 2021: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज, इस खास मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

आज सुबह से ही योग दिवस मनाया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी योग फॉर वेलनेस का महत्व पूरी दुनिया को बताएंगे. Also Read - International Day of Yoga 2021: योग दिवस समाराहों को लेकर पीएम मोदी ने श्रीलंका, ब्राजील के राष्ट्रपतियों को लिखा पत्र

LIVE UPDATES….

On #InternationalYogaDay, Union Minister Dharmendra Pradhan performs Yoga at his residence in Delhi. pic.twitter.com/kflWX408AL — ANI (@ANI) June 21, 2021

On International Yoga Day, Yog Guru Ramdev along with Acharya Balkrishna performs yoga at Niramayam Yoggram Village in Haridwar, Uttarakhand. Children and many other people also attend the event. pic.twitter.com/GVyNpKJwA4 — ANI (@ANI) June 21, 2021