International Yoga Day 2026 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया

International Yoga Day 2026 Live Updates:देश-दुनिया में आज रविवार (21 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में भव्य समारोह में शिरकत करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर यह कार्यक्रमकिया जा रहा है.
International Yoga Day 2026 Live Updates: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग आज केवल हमारी निजी जीवन शैली के जरूरी हो, इतना ही नहीं है बल्कि योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है.
#WATCH | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भू-भाग पर, साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के… https://t.co/tADrZKRLUrpic.twitter.com/nbiiYuGrou
#WATCH | झाँसी | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "महारानी लक्ष्मी बाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब पीएम मोदी के आभारी हैं जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की विरासत को वैश्विक… https://t.co/NXL516jE5Dpic.twitter.com/AAOG4QYPy4