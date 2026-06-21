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International Yoga Day 2026 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया

International Yoga Day 2026 Live Updates: आज रविवार (21 जून) को देश दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 21, 2026 7:23 AM IST
International Yoga Day 2026 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया
आज रविवार (21 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. (photo credit, AI)

International Yoga Day 2026 Live Updates: देश-दुनिया में आज रविवार (21 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में भव्य समारोह में शिरकत करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है.

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बता दें कि यह 12वां योग दिवस है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’है. यह थीम शारीरिक स्वास्थ, मानसिक स्वास्थ, इमोशनल रेजिलिएंस और एक्टिव एजिंग को बढ़ावा देती है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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