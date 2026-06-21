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International Yoga Day 2026 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया

International Yoga Day 2026 Live Updates: आज रविवार (21 जून) को देश दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है.

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आज रविवार (21 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. (photo credit, AI)

International Yoga Day 2026 Live Updates: देश-दुनिया में आज रविवार (21 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में भव्य समारोह में शिरकत करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है.

बता दें कि यह 12वां योग दिवस है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’है. यह थीम शारीरिक स्वास्थ, मानसिक स्वास्थ, इमोशनल रेजिलिएंस और एक्टिव एजिंग को बढ़ावा देती है.