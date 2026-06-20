International Yoga Day 2026: कोलकाता में PM मोदी, गुजरात में अमित शाह... कहां योग करेंगे कौन से मंत्री? चेक करें लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (21 जून 2026) को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY 2026) के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करने जा रहे हैं.

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कोलकाता के मुख्य कार्यक्रम में करीब 35 हजार लोग सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करेंगे. (ANI)

21 जून 2015 से हुई थी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत.

कोलकाता का रेड रोड इस साल का मुख्य राष्ट्रीय योग स्थल.

‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ रखी गई है इस साल की थीम.

हजारों संस्थान और लाखों लोग योग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा.

हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इसबार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ऐतिहासिक रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रही है. रविवार (21 जून 2026) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होने जा रहा है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 10 लाख लोगों के योगाभ्यास करने की संभावना जताई गई है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कोलकाता में हो रहा है. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, मोदी सरकार के तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग शहर में योगा डे के प्रोग्राम में शामिल होने को कहा गया है. आइए जानते हैं कि कौन से मंत्री किस शहर में योगा डे के प्रोग्राम में शामिल होंगे:-

‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ है थीम

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ रखी गई है.

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कोलकाता में दिख रहा उत्सव जैसा माहौल

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि इसबार योगा डे का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है. इसे लेकर पूरे शहर में विशेष उत्साह का माहौल है. कार्यक्रम से पहले 20 जून को भव्य कार्निवल और ड्रोन शो का आयोजन किया गया. इसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से लगभग 500 नावों की विशेष गतिविधि भी आयोजित की जा रही है. मुख्य कार्यक्रम में करीब 35 हजार लोग सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करेंगे. वहीं, पूरे कोलकाता शहर में लगभग 10 लाख लोगों के एक साथ योग करने की संभावना है.

कौन से मंत्री कहां करेंगे योग?

सीपी राधाकृष्णन (उपराष्ट्रपति) : लेह, लद्दाख में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे.

: लेह, लद्दाख में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे. नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) : कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे.

: कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. अमित शाह (गृह मंत्री) : गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे.

: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे. राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री): रक्षा मंत्रालय की ओर से योग दिवस अभियानों से जुड़े हैं. लखनऊ में होने वाले इंवेंट में शामिल होंगे.

मनसुख मांडविया (श्रम रोजगार और खेल मंत्री) : नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे.

: नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. जेपी नड्डा (स्वास्थ मंत्री): नई दिल्ली में शांतिपथ पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे.

बाकी नेता कहां करेंगे योग?

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार झांसी में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गुवाहाटी में होने वाले योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में योग दिवस मनाएंगे.

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कब हुई थी योग दिवस की शुरुआत?

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी. यह पहला मौका था जब पूरी दुनिया ने एक साथ योग दिवस मनाया.

दरअसल, 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था.

11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया.

इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला, जो उस समय एक रिकॉर्ड था.

इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला, जो उस समय एक रिकॉर्ड था. 21 जून साल का सबसे लंबा दिन (Summer Solstice) होता है. इसलिए योग के लिए यह तारीख चुनी गई.

पहले योग दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था.

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