नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा योग दिवस को लेकर किए गए ट्वीट पर सियासी बवाल छिड़ गया है. राहुल गांधी के ट्वीट को गृहमंत्री अमित शाह ने सेना का अपमान बताया. वहीं राजनाथ सिंह ने इसे लेकर राहुल गांधी को सदबुद्धि के लिए प्रार्थना की बात कही. वहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल ने भी हद पार कर दी. उन्होंने राहुल गांधी की तुलना कुत्तों से करते हुए कहा कि ‘डॉग्स राहुल से ज़्यादा स्मार्ट हैं.

Dogs smarter than you in New India: Paresh Rawal’s retort to Rahul

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सेना की ‘डॉग यूनिट’ के योग कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर करते हुए सरकार पर तंज किया. और कहा कि यह ‘न्यू इंडिया’ है.

राहुल गांधी द्वारा ये तस्वीर शेयर करते ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे सेना का अपमान बताया है. वहीं, बीजेपी से जुड़े परेश रावल ने राहुल गांधी की तुलना कुत्तों से कर दी है.

Congress stands for negativity.

Today, their negativity was seen in their clear support to the medieval practice of Triple Talaq. Now, they mock Yoga Day and insult our forces (yet again!)

Hoping the spirit of positivity will prevail. It can help overcome toughest challenges. https://t.co/sC00yrBcpA

— Amit Shah (@AmitShah) June 21, 2019