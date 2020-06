6th International yoga day: कोरोना महामारी के बीच आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे. बता दें कि पूरी दुनिया इस बार छठी बार योग दिवस मना रही है. पांच साल पहले इसे अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी और इतने कम दिनों में ही योग दिवस ने एक अलग पहचान बना ली है. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधा है और भविष्य में योग की और अधिक महत्व हो जाएगा. Also Read - International Yoga Day 2020: प्रधानमंत्री का देश को संबोधन, सबको एकजुट करना ही योग है

पीएम मोदी ने इस बार जनता से भी योग दिवस पर खास अपील की है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैला है इसलिए इस बार योग मैदानों या फिर पार्कों की जगह घर पर ही परिवार के साथ योग करें. उन्होंने कहा कि योगा के दौरान हमें घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है और आने वाले दिनों में इसका और अधिक महत्व बढ़ेगा. Also Read - International Yoga Day 2020: कोरोना महामारी के बीच आज मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी देश और दुनिया को देंगे संदेश

गृहमंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं. Also Read - International Yoga Day: 96,000 से अधिक योग शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षित, सरकार युवाओं को कर रही है प्रोत्साहित

Yoga is a medium that establishes harmony between body and mind, action and thought & between man and nature. Modi ji’s efforts led to global acceptance of Yoga,which is a precious gift of Indian culture to the entire humanity: Union Home Minister Amit Shah #InternationalYogaDay pic.twitter.com/G8mIts1RsX

