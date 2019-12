नई दिल्लीः नागरिकता कानून को लेकर विरोध की आग उत्तर प्रदेश में बुझने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं. पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़की थी. खूफिया रिपोर्ट की मानें तो इस बार भी नमाज के बाद हिंसा हो सकती है. ऐहतियात के तौर पर शहर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है.

राज्यभर में कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. लखनऊ में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस पूरी तरह से रोक दी गई है. हिंसा करने वालों के खिलाफ सरकार अब कार्रवाई कर रही है. उपद्रवियों की पहचान करने के लिए राजधानी के चौक, ठाकुरगंज और हजरतगंज सहित कई इलाकों में उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए हैं और पुलिस ने आम जनता से पुलिस का सहयोग देने की अपील की है. इन फोटों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर निकाला गया है.

Uttar Pradesh Govt: Mobile Internet services and sms messages of all mobile service providers except BSNL to remain suspended in Lucknow on 27th December.

उत्तर प्रदेश में अब तक 498 लोगों की पहचान की गई है जिन पर सार्वजनिक संपित्त को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है.

Information & Communication Department of UP: 498 people have been identified in connection with the damage caused to public property during recent protests in Lucknow, Meerut, Sambhal, Rampur, Muzaffarnagar, Ferozabad, Kanpur Nagar, Mau and Bulandshahar. #CAA pic.twitter.com/Mo5SyOUKXq

— ANI UP (@ANINewsUP) December 27, 2019