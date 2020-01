श्रीनगर: पांच महीने से ज्यादा समय तक तक बंद रहने के बाद शनिवार से कश्मीर घाटी में पोस्टपेड के साथ ही प्रीपेड फोन पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. एक आधिकारिक आदेश में ऐसा कहा गया है. हालांकि, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मंजूर 301 वेबसाइटों तक ही लोगों की पहुंच हो सकेगी.

Government of Jammu&Kashmir: Access shall be limited only to whitelisted sites¬ to any social media applications allowing peer to peer communication and virtual private network applications. Directions shall be effective from 25 Jan & will remain in force till 31 Jan. (2/2) https://t.co/tkPQ18anyp

— ANI (@ANI) January 24, 2020