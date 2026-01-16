  • Hindi
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बीफ अफवाह पर भड़की हिंसा! 16 घायल, इंटरनेट बंद, स्कूल-कॉलेज ठप – क्या होगा अब?

जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और इलाके में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है.

ओडिशा के सुंदरगढ़ में बीफ रखने की अफवाहों को लेकर दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति है. भड़काऊ और उत्तेजक संदेश फैलाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. वहीं, सुंदरगढ़ जिले के कलेक्टर ने शुक्रवार को जिले में स्कूल और कॉलेज बंद करने की भी घोषणा की. जानकारी के अनुसार, सुंदरगढ़ जिले में गुरुवार को उस समय तनाव पैदा हुआ, जब मार्केट में एक मीट शॉप पर कथित तौर पर बीफ बेचे जाने की अफवाह फैली. अफवाहें फैलने के बाद कुछ स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और कथित बीफ बिक्री का विरोध किया. इसके बाद दोनों गुटों के लोग बड़ी संख्या में बाजार में जमा हो गए. उनके बीच तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक हो गई. आरोप है कि दोनों तरफ से भारी पत्थरबाजी की गई.

वाहन क्षतिग्रस्त, दुकानों में तोड़फोड़

झड़प के दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई. हथियार लहराने और आगजनी की भी सूचनाएं आईं. पूरी घटना के दौरान कम से कम 12 नागरिक और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालांकि, पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दोनों गुटों को तितर-बितर कर दिया, जिससे झड़प पर काबू पाया गया.

धारा 163 लागू

पश्चिमी रेंज के डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सब-कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शांति बहाल करने के लिए स्थानीय निवासियों से बातचीत की. एहतियात के तौर पर रीजेंट मार्केट इलाके और एक किलोमीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) की धारा 163 लागू कर दी गई. साथ ही, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं. डीआईजी वेस्टर्न रेंज बृजेश राय ने कहा, “रीजेंट मार्केट में कुछ मांस बेचने के बारे में आरोप थे. सूचना मिलने पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मौके पर पहुंचे और दोनों समूहों को शांत करने की कोशिश की. जब दोनों समूह एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को काबू में किया.”

जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और इलाके में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है. इस बीच, शुक्रवार शाम तक क्षेत्र के इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखा गया है. ये जानकारी अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई स्थिति के हालातों के आधार पर है.  आगे इस मामले में जो भी बड़ा बदलाव होगा वह अपडेट किया जाएगा. (इनपुट एजेंसी से भी)

