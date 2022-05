टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक (Yasin Malik) को सजा सुनाए जाने से पहले ही कश्मीर में सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है. इसके साथ ही श्रीनगर में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है. बता दें कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में NIA अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.Also Read - Yasin Malik को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा, कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा | Watch Video

Terror funding case | Two life imprisonments have been given to Yasin Malik, besides that 10 years of rigorous imprisonment in 10 offences and Rs 10 lakh penalty, all the punishments will run concurrently: Advocate Umesh Sharma pic.twitter.com/9bJCZ8RHml

